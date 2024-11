토플 단어, 쉽게 외우자

Implacable의 발음은 두 번째 모음에 강세를 넣어야한다는 것을 기억하자. 부정 접두어 im에 ‘달랜다’는 뜻의 라틴어 placare가 합쳐진 단어다. 글자 그대로 달랠 수 없다는 뜻. 다시 말해 냉혹하고 무자비한 성격을 뜻한다. 영어로 정의하면 ‘having very strong feelings of hostility or disapproval which nobody can change’로 누구도 바꿀 수 없는 혐오감이나 적대감을 표현한다. 상황을 표현할 때도 이 단어를 사용한다. 예문을 살펴보자.

The government faces implacable opposition on the issue. 정부가 어떤 이슈에 대해 도저히 막을 수 없는 반대에 부딪혔다. He had an implacable hatred for his political opponents. 그는 그의 정적에 대해 억제할 수 없는 증오심이 있다. 여기서 opponent는 상대해야할 모든 대상을 뜻한다. The implacable judge revealed that the cover-up had extended to the highest levels of government. 정의감에 불타는 재판관은 한 은폐공작 사건이 정부 최고위까지 뻗어있다는 사실을 폭로했다. 여기서 cover-up은 실수나 죄에 대한 진실을 알아내기 못하도록 하려는 시도, 즉 은폐공작을 말한다. 중요한 단어이니 기억해두자.

Implacable의 동의어는 adamant, bullheaded, hardheaded, hard-nosed, uncompromising, perverse, unrelenting, unbending 등이 있다. adamant는 부정(not)을 뜻하는 a와 양순하고 잘 따른다는 뜻(tame)의 damant가 합쳐져 순순히 따르지 않는 성향이나 태도를 뜻한다. 자주 쓰이는 만큼 중요한 단어다. I am adamant that I’m not going to give up. 나는 절대포기하지 않겠다는 의지가 강하다. She is adamant about following the rules. 그녀는 규칙을 지키는 데 있어서 아주 단호한 태도를 취한다. bullheaded의 bull은 황소를 뜻한다. 우리말로 황소고집과 가장 잘 어울리는 단어다. 즉 무턱대고 하고 싶은 대로 하는 경우를 의미한다. He has a bullheaded belief that he is always right. 그는 무조건 자신이 언제나 옳다는 생각을 갖고 있어. hardheaded, hard-nosed 도 똑같이 사용된다. uncompromising은 타협이나 양보를 전혀 하지 않는 태도를 표현하는 단어다. Two uncompromising parties can hardly reach a common ground. 두 당이 공감대를 만들기란 참 어렵다. Perverse 는 철저히(thoroughly)라는 뜻을 가진 접두어 per와 향하다(turn)는 뜻을 가진 vertere가 합쳐진 단어다. 영어로 정의하면 ‘turning thoroughly away from what is right‘ 즉 옳은 것으로부터 완전히 벗어났다는 뜻이다. 다시 말해 성격이 비뚤어져서 잘못을 시인하지 않고 고집을 부린다는 의미다. Who could change his perverse decision not to cooperate? 절대로 다른 사람들과 협력하지 않겠다는 그의 고집을 누가 꺾을 수 있겠습니까? unrelenting은 확고부동한 의지를 강조할 때 쓰이는 단어다. 속도나 강도에서 결코 약해지지 않는다는 의미로도 unrelenting 을 사용한다. She is unrelenting in her pursuit of equality in wages between men and women. 남녀사이에 임금의 평등을 추구하는 데 있어서 그녀는 아주 단호하고 끝까지 포기하지 않았다. unbending은 불굴의 의지를 묘사한다. He had an unbending iron will to achieve his last goal. 그는 자신의 마지막 목표를 반드시 이루고 말겠다는 불굴의 의지를 가졌었다.

Implacable의 반의어는 acquiescent, amenable 등으로 모두 순종하고 양보한다는 뜻이다. We were acquiescent in their request. 우리는 다른 사람들의 요청에 기꺼이 응했다. she is an amenable child. 그녀는 너무나 순해서 보살피기가 아주 쉬운 아이다.

