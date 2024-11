오디오 플레이도 스마트폰으로 손쉽게 '애니블루T5'

㈜티엔엔솔루션(대표 오진근, www.anyblue.co.kr )은 스마트폰으로 본체의 USB, SD 카드에 있는 MP3 파일을 무선 제어 할 수 있는 기능을 갖춘 미니 하이파이 오디오 '애니블루(Anyblue) T5’를 출시했다.

오진근 대표는 “애니블루T5는 고효율의 디지털 파워 IC를 채택해 방열용 히트 싱크가 필요 없어 컴팩트한 사이즈로 제작할 수 있었다”며 “작은 외관이지만 7 밴드 이퀄라이저와 3D 사운드 효과 기능을 내장하고 있는 등 사운드 면에서도 뛰어난 기능을 갖추고 있다. 성능과 기능은 향상된 동시에 가격은 시중가의 50% 이하로 판매할 수 있게 됐다”고 설명했다.

채널당 25W의 고출력 오디오인 동시에, 스피커 출력을 5W에서 50W까지 조정할 수 있다는 장점을 갖고 있는 'Anyblue T5'는 스마트 폰 액정으로 오디오를 제어할 수 있기 때문에 기존 오디오의 디스플레이 및 키 부분을 생략한 독특한 디자인의 제품이다.

더불어 미니컴퍼넌트의 기능을 하나로 통합한 고품질의 오디오 장치인 하이파이(Hi-Fi)로 이루어져 있어 원음에 가까운 고출력 음질을 선보이고 있으며, 품질 높은 3D 사운드를 통해 입체음향효과를 즐길 수 있도록 제작됐다. 지속적인 펌웨어 업그레이드를 지원하고 있으며, 별도의 리모컨도 함께 제공된다.

한편 'Anyblue T5'는 폴더 기능 및 타이머 기능, 잠 잘 때 일정 시간 뒤 전원을 꺼주는 슬립(SLEEP) 기능, 곡 반복 기능, 폴더 반복 기능, 인트로 기능, 셔플 기능, 밸런스 조정 기능 등을 갖추고 있으며, MP3 파일 외에WMA, OGG 등의 파일 형식도 지원한다.

또한 외부기기 접속을 위한 LINT OUT , SPDIF 출력과 AUX IN, LINE IN 기능이 있고 헤드폰 출력(HP)이 있어 조용한 밤에도 혼자 조용히 들을 수 있다.

