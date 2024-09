코오롱스포츠는 ‘Your Best Way to Nature’ 라는 캐치프레이즈를 통해 고객의 다양한 라이프스타일을 담아내는 상품을 선보이고 있다. 1973년 론칭 이래 끊임없는 고객 커뮤니케이션을 통해 브랜드의 오리지널리티와 신뢰도를 일관되게 유지해오고 있다. 코오롱스포츠는 브랜드 아이덴티티를 강조한 아웃도어 액티비티에 적합한 라인과 일상에서도 착장이 가능한 라이프스타일 상품을 병행하고 있다.

코오롱스포츠

특히 2011년부터 전개한 트래블 라인을 통해 새로운 아웃도어 스타일의 바람을 불러일으키고 있다. 이를 위해 해외 디자이너와의 다양한 콜라보레이션을 진행하여 차별화된 디자인과 기능으로 승부하고 있다.