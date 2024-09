트럼프 "韓, 단순한 동맹국 그 이상…코리아패싱 없다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일, 1박 2일간의 일정으로 방한한 가운데 문재인 대통령과 정상회담을 갖고 공동 기자회견에 임했다. 이 자리에서 트럼프 대통령은 "대한민국은 단순히 오랜 동맹국이 아닌 그 이상"이라며 "한국은 매우 중요한 국가"라고 강조했다.

트럼프 대통령은 ""대한민국은 단순히 오랜 동맹국이 아닌 그 이상"이라며 "우리는 전쟁에서 나란히 싸웠고 평화 속에서 번영을 위해 함께 노력한 파트너"라고 강조했다. 또 "우리의 동맹은 한반도와 인도-태평양 지역의 안보를 위해서 매우 중요하다"며 "틸러슨 국무장관과 매티스 국방장관 등 모두 트럼프 행정부의 취임 첫해 한국을 다녀간 것"이라고 설명했다.

모두발언 이후 이어진 취재진의 질의응답 시간에 트럼프 대통령은 '코리아패싱이 없다, 불식됐다고 할 수 있느냐'는 질문에 "한국은 내게 굉장히 중요한 나라"라며 "한국을 지나치는 일은 없을 것(There will be no skipping South Korea)이라는 점은 바로 말해줄 수 있다"고 강조했다. 이어 "문 대통령뿐 아니라 다른 이들과도 큰 우애 관계를 형성했다"며 "이들을 실망시키지 않을 것"이라고 덧붙였다.

한편, '북핵문제 해결을 위해 최근 균형외교 중요성을 강조했는데 미국과 중국의 균형을 의미하느냐'는 질문에 문 대통령은 "이는 미국과 중국 사이에서의 균형 외교를 하겠다는 것이 아니다"라며 "북핵문제 해결과 한반도 평화체제 구축을 위해, 나아가 동북아 전체의 평화와 안정, 번영을 위해 한국 외교의 지평을 더 넓히겠다는 것"이라고 답했다. "여기엔 중국뿐 아니라 아세안, 러시아, EU 등과의 외교관계를 다변화 해서 보다 균형있는 외교를 하겠다는 것"이 문 대통령의 설명이다.

트럼프 대통령은 관련 질문에 대해 "내일 중국에서 만나게 될텐데, 시진핑 중국 국가주석도 북한 문제 해결에 굉장히 많은 도움을 주고 있다"며 "러시아도 마찬가지로 도움을 줄 수 있길 바란다"고 답했다.

박상욱 기자 park.lepremier@joongang.co.kr