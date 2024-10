[공부하는 CEO] 최고 수준 경영대학…끈끈한 동문 네트워크 강점

고려대학교 경영대학(원)은 세계 다양한 평가지표에서 연구·교육의 우수성을 입증했다. 영국 Times Higher Education이 발표하는 ‘THE World University Rankings 2016-2017 by Subject’에서 ‘경영경제(Business & Economics)’ 부문 세계 76위에 올랐다. 또 미국 U.S. News & World Report가 발표한 ‘2017 Best Global Universities Rankings’의 ‘경제경영(Economics and Business)’ 분야에서 세계 97위, 국내 1위를 기록했다. 두 평가 모두 국내 대학 중 유일하게 100위권 내에 순위를 올린 것으로 나타났다.

고려대 경영전문대학원

최고경영자과정(AMP)

고려대 경영전문대학원 최고경영자과정(이하 AMP)의 독창적 커리큘럼은 최신 경영·경제뿐 아니라 인문학·교양 등으로 구성돼 CEO에게 꼭 필요한 교육과정만 엄선해 진행한다.

강력한 교우 네트워크를 보유한 고려대 AMP는 1976년부터 교우회의 헌신적 운영 아래 기수별 교우회뿐 아니라 비즈니스 포럼, 골프동호회 등 분야별로 네트워크를 형성하고 있다.

선후배 기수와 함께 수강하는 ‘선후배합동강의’도 동기는 물론 선후배와 네트워크를 형성하는 데 역할을 한다.

3월 개강하는 AMP 83기는 이달 24일까지 모집을 진행한다. 기업 최고경영자 및 임원, 기타 이와 동등한 자격을 갖춘 인사를 대상으로 60명 내외를 선발한다. 정규 강의는 매주 월요일 오후 6시 45분부터 9시 30분까지 두 강좌가 진행된다. 접수는 우편이나 이메일로 할 수 있다. 입시에 관한 자세한 내용은 AMP 홈페이지 또는 전화로 확인 가능하다.

김승수 객원기자