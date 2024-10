중앙일보 ‘OOH MEDIA’ 광고·프로모션 홈페이지 오픈

중앙일보는 OOH(Out of Home) 광고와 공간 프로모션 사업을 본격적으로 시작합니다. 다양한 옥외광고 미디어와 전시·공연·이벤트·프로모션이 가능한 공간을 한눈에 볼 수 있는 공식 홈페이지(oohmedia.kr)를 오픈합니다. 강남역 미디어폴, 메가박스 스크린광고, 골프장 미러미디어 등 핫 플레이스에 설치된 옥외광고 미디어와 강남스퀘어(옛 M스테이지), 메가박스, 리조트 등 타깃 마케팅이 가능한 전시·공연·이벤트·프로모션 공간에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있습니다. ‘OOH MEDIA’ 홈페이지 오픈을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행합니다. 홈페이지에 방문하셔서 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 다양한 선물을 드립니다. 중앙일보가 새롭게 선보이는 ‘OOH MEDIA’에 많은 관심과 격려를 부탁드립니다.?

[OOH MEDIA]홈페이지 : http://oohmedia.kr오픈날자 : 1월 17일(화) 상품구성 : 옥외광고 미디어 + 전시·공연·이벤트·프로모션 공간광고문의 : 중앙일보 플랫폼사업팀 02-751-9617

[이벤트 개요]응모기간 : 2017년 1월 17일~22일결과발표 : 2017년 1월 23일(월)응모대상 : 누구나 가능경품내용 : 50명 추첨(메가박스 영화관람권 2장+CU 상품권 1만원권)응모방법 : OOH MEDIA 홈페이지 참조 (http://oohmedia.kr)

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS