중앙멤버십 2017년 새해맞이 고객 감사 이벤트

다사다난했던 한 해가 지나고 정유년(丁酉年)이 다가오고 있습니다. 중앙일보는 고객 사랑에 감사하는 의미로 새해를 맞아 새해맞이 고객 감사 이벤트를 진행합니다. 2017년 첫 이벤트에 참여하셔서 풍성한 선물도 받고 새해 복 많이 받으세요.

[이벤트 개요]응모 기간 : 1월 1~20일결과 발표 : 1월 25일(수) 중앙멤버십 홈페이지 게시응모 대상 : 중앙일보 독자 및 중앙멤버십 회원※중앙멤버십 회원 자격 : 중앙일보/중앙Sunday 독자, 메가박스 VIP 회원, 시사미디어 잡지 독자응모 방법 : 중앙멤버십 홈페이지 http://jmembership.com

[이벤트 경품]이벤트 응모 고객 중 추첨을 통해 77명께 푸짐한 선물 제공

1명 LG 트롬 스타일러1명 삼성 드럼세탁기5명 신라호텔 파크뷰 뷔페 이용권 2장20명 메가박스 부티크M 티켓 2장50명 메가박스 영화관람권 2장

