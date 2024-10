신데렐라와 네 명의 기사 손나은

신데렐라와 네 명의 기사(가제) 손나은 출연이 화제인 가운데 과거 손나은의 공연 사진이 눈길을 끌고 있다.

손나은은 걸그룹 에이핑크의 멤버로 'No No No' 'Luv' '리멤버' 등의 곡을 히트시키며 우윳빛 피부에 반짝이는 매력으로 남성들의 마음을 사로잡아 왔다.

한편 '신데렐라와 네 명의 기사'에 손나은은 시원시원한 성격을 가진 박혜지 역으로 어린 시절부터 단짝이었던 현민(안재현)을 오랫동안 좋아했지만 자신을 좋아하지 않는 현민과 자신을 좋아하는 지운(정일우)의 사이에서 갈등하는 인물로 등장한다.

신데렐라와 네 명의 기사 손나은 [사진출처 : 일간스포츠]