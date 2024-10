“돈보다 작품 만들기 위해 한 우물 팠다”

금세기 최고 발명품이라는 스마트폰 시장에서 삼성과 애플이 1위를 다툴 때 뒤에서 웃는 회사가 있다. 일본의 전자부품 메이커 무라타제작소(村田製作所)다. 그 웃음은 그냥 나온 게 아니다. 이 회사 무라타 쓰네오(63·村田恒夫·사진) 사장은 “항상 공부해야 하고 단순히 돈을 벌기 위해서가 아니라 작품을 만든다는 마음으로 일해야 한다”고 말한다.돈보다 작품이라. 제조업 강국 일본에서 충분히 나올 수 있는 얘기다. 작품, 잘 만든 공산품을 가리킬 때 흔히 쓰는 말이다. 단순히 고성능 제품을 넘어 장인의 손길이 구석구석 배어 있는, 그래서 장인혼(魂)이 물씬 우러나오는 예술품의 경지에 이른 물건을 말한다. 최근 교토(京都) 외곽 나가오카쿄(長岡京)의 무라타제작소 본사에서 중앙SUNDAY와 만난 무라타 사장 역시 작품을 강조했다. 그는 “우리에겐 긴 역사를 통해 만들어진 모노즈쿠리(ものづくり) 정신이 있다. 이는 하루아침에 되지 않는다”고 했다. 모노즈쿠리는 직역하면 ‘물건 만들기’지만 ‘혼신의 힘을 쏟아 최고의 제품을 만들겠다는 제조업 정신’을 의미한다. 교토는 일본에서도 모노즈쿠리 전통이 강한 지역이다.이 회사 제품엔 스마트폰에 꼭 필요한 적층세라믹콘덴서라는 게 있다. 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐르도록 제어하는 장치다. 스마트폰 한 대 값 가운데 많게는 50%를 무라타의 부품이 차지한다. 샤오미·화웨이 등 중국 스마트폰 업체들이 급성장하면서 부품 수요는 계속 늘고 있다.

무라타제작소 기술을 총집약한 무라타 걸(girl).이 회사의 지난해 매출은 1조 엔(약 9조2950억원)으로 전년보다 28% 늘었다. 순이익은 14년 만의 최고치인 1500억 엔을 기록했다. 2012년 3690엔이던 주가는 지난 13일 1만6395엔으로 뛰었다. 소니 등 일본 대기업이 죽을 쑤고 있는 것과 달리 전자부품 한 우물을 파 탄탄한 성적을 올렸다. 무라타는 세계 적층세라믹콘덴서 시장 점유율 35%로 1위다. 무라타 사장은 성장 비결을 “소비자는 새로운 제품을 요구할 뿐 기다려주지 않는다”며 “많은 결정 권한을 현장 실무자에게 넘겨 빠르고도 정확한 결정을 한 게 주효했다”고 설명했다. 1944년 부친 무라타 아키라(村田昭·1921~2006)가 회사를 설립했을 때는 작은 공예 상점 수준에 불과했다. 하지만 당대 최고의 전자공학자였던 다나카 데쓰로(田中哲郞) 교토대 교수의 최신 연구 결과를 소개받으면서 성장세를 탔다. 라디오에 들어가는 ‘세라믹 인슐레이터(도기절연체)’를 개발해 대박을 터뜨린 것이다. 당시 산학협력의 교훈은 무라타제작소의 DNA로 남아 있다. 무라타 사장은 “라디오에서 TV로, 카폰에서 휴대전화로 우리의 부품이 어떻게 활용될 수 있을지 정확하고 신속한 결정을 해야 했다”고 말했다. 그 결정을 수많은 연구와 공부가 뒷받침했다는 것이다.무라타를 뒤쫓고 있는 것은 삼성전기다. 점유율 20%대로 2위다. 삼성전기가 무라타를 누를 수 있을까. 이 질문에 무라타 사장은 “그렇다”고 웃으며 말했다. 그는 또 삼성전자가 스마트폰 부품을 100% 계열사에서 조달하지 않는 정책 때문에 (무라타제작소가) 덕을 보고 있다고 했다.적층세라믹콘덴서는 휴대전화엔 물론 컴퓨터와 자동차, LCD TV 등에도 사용된다. 세라믹과 니켈판을 여러 겹으로 쌓는 고난이도 기술이 필요하다. 스마트폰에 들어가는 세라믹콘덴서가 모래알(0.4×0.2㎜) 크기에 불과하고 회로를 잇는 세라믹 입자가 10억 개 이상인 점을 고려하면 가히 장인정신이 요구된다고 할 수 있다. 스마트폰 한 대에는 이런 세라믹콘덴서가 700개나 사용된다.무라타는 다른 일본 기업과 달리 해외 진출에 큰 관심이 없다. 사업장의 70%가 일본에 있다. 이것도 품질 제일주의의 연장선이다. 무라타 사장은 “대량 생산도 중요하지만 신제품의 경우 상당 기간 일본 국내에서 생산하면서 품질이 완벽한지 확인해야 한다”고 말했다. 이게 지금 효자 노릇을 하고 있다. 아베 신조 정부의 양적완화로 엔화가치가 하락한 덕에 반사이익을 누리고 있는 것이다. 무라타 사장은 “엔저를 노리고 공장을 국내에만 지은 건 아닌데 돌이켜 보니 잘한 결정이었다”고 말했다.그는 또 통신부품이 50%에 달하는 매출 구조의 다원화를 위해 “과거에 그랬던 것처럼 새로운 수익원을 모색하고 있다”고 말했다. 그가 꼽은 신시장은 전기자동차, 고령화로 수요가 늘고 있는 헬스케어, 그리고 환경 에너지다. 그는 오너로서 근로자의 존재와 위상을 늘 의식한다. 그는 “훌륭한 인재들이 자신의 최고 가치를 발현할 수 있도록 목표를 세워주는 게 경영 방침”이라며 “쓸데없는 일에 방해받지 않고 충분히 능력을 발휘할 수 있을 때 더 좋은 회사가 될 것”이라고 말했다.▶ 관계기사 6p교토=박성우 기자 blast@joongang.co.kr

