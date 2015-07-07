중앙미디어네트워크 인사

◆JTBC Plus
엔터부문 대표 조인원
스포츠부문 대표 정경문
◆메가박스
대표이사 김진선(내정)
◆중앙일보<논설위원실>▶논설위원 나현철<편집·디지털국>▶디지털제작1팀장 이해준▶디지털제작2팀장 백일현▶디지털취재팀장 권호<광고사업본부>▶광고지원팀장 진항수<디지털기획실>▶디지털사업팀장 최영민
◆JTBC▶드라마국장 겸 드라마하우스 드라마제작본부장 박준서▶드라마기획팀장 겸 드라마하우스 드라마기획팀장 송원섭▶드라마제작팀장 겸 드라마하우스 드라마제작팀장 조준형▶제작지원팀장 권완근▶디지털뉴스룸 부장 겸 스포츠부장 장혜수▶미디어문화부장 이상복▶탐사제작팀장 김명환▶방송정책실장 이원호▶시청자심의실장 고윤희▶경영기획팀장 윤희웅
◆제이미디어랩▶영업2국장 박찬식▶경영지원팀장 김항종
◆JTBC Plus▶콘텐트기획실장 겸 골프채널본부장 박희상▶경영지원팀장 윤영준▶디지털기획팀장 김태균▶마케팅팀장 주선영▶사업팀장 박상태▶QTV편성팀장 조성경▶스포츠편성팀장 성기석▶스포츠제작팀장 김중석▶골프편성팀장 겸 골프제작팀장 김범수▶골프뉴스팀장 성호준
◆JTBC 미디어텍▶제작디자인팀장 박용