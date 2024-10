북극곰 개체 수 급감, 북극보호 ‘그린피스’ 참여방법은?

지구온난화로 바다얼음이 사라지면서 북극 곰(Polar Bear) 개체수가 지난 10년 새 절반 가까이 급감한 것으로 나타났다.

NBC 방송은 17일(현지시간) 미국 지질조사국(USGS)과 캐나다 환경청 등 합동 연구진이 발표한 보고서 ‘생태학적 응용(Ecological Applications)’을 토대로 알래스카 북극곰 개체수가 2001년~2010년 동안 절반 가까이 감소했다고 전했다.

연구진은 지난 2001년 보퍼트해 남부와 캐나다 북서부 지역에 태그를 부착한 북극곰을 방사하고 2010년까지 개체수를 추적했다. 그 결과 2004년 1600마리였던 북극곰은 2010년 900마리로 감소한 것으로 집계됐다.

2004년~2007년 연구진이 알래스카에서 추적한 북극곰 새끼 80마리 가운데 살아남은 건 2마리에 불과했다.

‘북극곰의 개체 수 급감’은 지구온난화로 인한 해수면 상승으로 해빙(海氷)이 녹아 사라지면서 북극곰의 먹이인 물개가 급격히 줄어든 탓으로 분석되고 있다.

또 겨울철에도 따뜻해진 기온으로 얼음이 잘 부서지면서 물개 사냥을 하기 어려운 환경이 된 것도 원인으로 지적된다.

이번 연구를 이끈 USGS의 제프 브로매긴 박사는 “여름철 바다얼음이 녹아 물개가 줄어들었다”면서 “그로 인해 북극곰 새끼들이 굶어 죽었다”고 설명했다.

한편 환경보호 단체 ‘그린피스’는 ‘북극 보호 캠페인’에 앞장서고 있다.

그린피스가 지난 2012년 런칭한 ‘북극 보호 캠페인’ 영상이다. 라디오헤드가 부른 ‘Everything In Its Right Place’의 몽환적 음악과 영화배우 쥬드로의 독백을 배경으로 북극곰이 북극을 벗어나 런던 한 보간을 애처롭게 방황하는 모습을 담았다. 이 광고영상은 무단 포획과 기름유출, 지나친 자원개발 등으로 인한 북극 환경파괴의 심각성을 알리기 위해 제작됐다. 도심에서 방황하는 북극곰을 통해 북극 생태계를 안전하게 보호해야한다는 메시지를 전달한다.

‘북극 보호 캠페인’ 참여방법은 간단하다. “SAVE THE ARCTIC” 북극 보호 메시지를 들고 사진을 찍는다. 그 사진을 해시태그 ‘#OnTop’ 또는 ‘#SaveTheArctic’과 함께 SNS나 유튜브에 공유하면 된다. 당연하지만 위험을 감수하면서까지 너무 높은곳에 오를 필요는 없다.

‘북극곰 개체 수 급감’ ‘그린피스’ [사진·동영상=그린피스 홈페이지 캡처]