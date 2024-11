힙합그룹 에픽하이의 정규 8집 앨범 ‘신발장’이 각종 온라인 음원사이트 음원차트 1위를 기록하는 가운데 YG가족들이 훈훈한 모습을 보여 눈길을 끈다.

21일 에픽하이의 정규 8집 앨범 ‘신발장’의 음원이 공개되면서 이 앨범에 참여한 다이나믹 듀오의 멤버 개코는 자신의 SNS에 “지금부터 에픽하이”라는 글을 올리며 응원했다.

이에 에픽하이의 멤버 타블로, DJ투컷츠, 미쓰라 진은 이 글을 리트윗하며 고마운 마음을 전했다.

또 그룹 빅뱅의 멤버 태양 역시 자신의 SNS에 “Check this out.. No matter what”라는 글과 함께 신곡을 응원했다. 이에 DJ 투컷은 “고마워 우리 영배~”라며 리트윗해 훈훈한 모습을 보였다.

앞서 싸이 역시 “블로야 고생많았다”는 글을 자신의 SNS에 게재했다. 이에 타블로가 “감사합니다 형ㅜㅜ 눈물나요”라며 리트윗한 글이 화제가 되기도 했다.

