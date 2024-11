‘장근석 야노시호’. [사진 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처]

배우 장근석과 추사랑의 엄마이자 일본 모델인 야노시호의 다정한 사진이 공개됐다.

야노시호는 10일 오후 자신의 인스타그램에 “장근석이 우리집에 왔다(Mr.Jang Keun-Suk came to my house)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 집에서 얼굴을 맞댄 채 포즈를 취한 야노시호와 장근석의 모습이 담겨 있다.

특히 헤어밴드를 한 야노시호는 장근석과 함께 활짝 웃고 있는 모습이다.

장근석은 KBS 2TV ‘해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 추사랑 부녀와 시간을 보냈다.

뒤늦게 집에 도착한 야노시호는 장근석으로부터 꽃을 받자 “거만할 줄 알았는데 상냥하다”고 돌직구를 날려 웃음을 자아냈다.

온라인 중앙일보

