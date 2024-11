[앵커]

9일 앞으로 다가온 7·30 재보선 선거… 정치권은 권은희 후보를 둘러싼 재산 축소신고 의혹, 과연 선거 판세에 영향을 줄지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 정치평론가 민영삼 포커스컴퍼니 전략연구원장과 이야기 나눠봅니다.

<집중 점검> 권은희 재산신고 논란집중>

Q. '재산 논란' 권은희 남편은 누구?

Q. 재산 축소 신고? 법적 문제는 없다는데…

Q. '권은희 논란' 세금 의혹도 있는데…

[민영삼/포커스컴퍼니 전략연구원장 : 사실상 개인회사 법인 재산 누락은 위법]

Q. 새누리 '권은희 때리기' 선거 여파는?

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.