[인사] 울산시교육청 外

◆울산시교육청＜3급 승진＞▶행정국장 김동료▶울산남부도서관장 이상천<4급 승진＞▶울산교육연수원 총무부장 조재원▶감사관실 김영주<3급 전보＞▶울산중부도서관장 도재환▶공로연수 김상본 장용태<4급 전보＞▶행정과장 이기호▶울산교육연구정보원 총무부장 정석곤▶강남교육지원청 행정지원국장 선인순▶공로연수 우진숙
◆광주시교육청＜4급 전보＞▶행정국 행정예산과장 김병주▶광주시교육연수원 행정연수부장 이정원
◆강원도교육청＜3급 승진·전보＞▶행정국장 구응모▶춘천교육문화관장 김춘광▶원주〃 장수연<4급 승진·전보>▶예산과장 민관식▶행정〃 김문정▶감사총괄담당 장혜숙▶교육연구원 총무부장 노병준▶교육과학정보원 〃 박종욱
◆전남도교육청＜ 3급 승진＞▶행정국장 김용신▶나주공공도서관장 김재원＜3급 파견＞▶교육 훈련 파견 양창완＜4급 승진＞▶정책기획관 정책평가담당 이병수▶전남학생교육문화회관 총무부장 서정일▶목포공공도서관 〃 김점수▶전남학생교육문화회관 기획운영부장 김성태＜4급 전보＞▶홍보담당관 박성수▶총무과장 이종범▶예산〃 임의환▶행정〃 김기오▶시설〃 김기정▶장성공공도서관장 이양재▶거점고 육성추진단장 조재훈▶교육시설감리단장 김판수