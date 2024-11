[인터뷰] 김무성 "서청원 의원과 박근혜 정부 성공 방법론에 차이"

[앵커]

당권도전 선언한 김무성 의원, 전화연결돼있습니다. 나와 계시죠?

Q. 당 대표 도전…무엇을 바꿀 건가?

[김무성/새누리당 국회의원 : 세월호 참사로 대한민국 현주소 자성. 저부터 혁신…돈·세몰이 없는 정치할 것]

Q. 할 말 하는 여당론…어떤 소리 할 건가?

[김무성/새누리당 국회의원 : 박 대통령과 '각' 세울 생각은 없다. 박 정부 성공 위해 밝은 눈, 큰 귀 줄 것]

Q. 신임 총리, 어떤 인물이 돼야 하나?

[김무성/새누리당 국회의원 : 소신 총리, 자신감 있게 국민에 호소할 수 있어야. 과거의 김기춘 실장 훌륭한 분…분발 촉구한다]

Q. 대권 도전할 생각 있나?

[김무성/새누리당 국회의원 : 대권 도전 아직 생각 안 해…부족한 점 많다]

Q. 개헌 문제, 어떻게 생각하나?

[김무성/새누리당 국회의원 : 권력 분점형 개헌 공감대…선거 일정이 문제. 개헌 논의는 블랙홀이지만 학계 검토 필요]

Q. 서청원 의원과 대결…어떻게 보나?

[김무성/새누리당 국회의원 : 서청원 선배는 오랜 기간 잘 지내온 사이. 서청원 의원과 박 정부 성공 방법론 차이]

