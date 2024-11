[사진 SBS ‘인기가요’ 방송화면 캡처]

‘이유비 let it go’.

배우 이유비가 SBS ‘인기가요’에서 영화 ‘겨울왕국’의 삽입곡 'let it go'를 립싱크로 불렀다는 논란에 휩싸였다.

2일 방송된 ‘인기가요’에는 새 MC를 맡은 배우 이유비가 'let it go'를 부르며 무대를 꾸몄다.

이날 이유비의 무대를 본 네티즌들은 노래와 입 모양이 맞지 않는다며 립싱크 의혹을 제기했다.

이에 이유비의 소속사는 “전문 가수가 아니기 때문에 이유비가 실수할 것을 우려했다”며 “AR로 진행했다”고 밝혔다.

AR이란 반주와 미리 녹음한 가수의 목소리가 함께 나오는 것을 말한다. 사실상 립싱크를 인정한 셈이다.

이유비는 이화여대에서 성악을 전공해 뛰어난 노래실력으로 주목을 받았다.

네티즌들은 “이유비 let it go, 그럼 립싱크 맞네”,“이유비 let it go, 성악 전공이라더니”,“이유비 let it go, 그래도 기대했던 것 이상이었다”등의 반응을 보였다.

