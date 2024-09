靑 "트럼프 트윗 오역 보도 굉장히 유감…팩트 정확하게 확인해야"

청와대가 18일 도널드 트럼프 미국 대통령의 트위터 내용을 오역해 보도한 일부 언론에 대해 유감을 표시했다.

청와대 관계자는 이날 오전 춘추관에서 기자간담회를 열고 "일부 언론사에서는 정정을 한 것으로 알고 있다. 그러나 일부 언론사에서는 그 과정에 대한 설명도 없이 오늘 아침까지 그 보도가 계속됐다는 것에 대해 굉장히 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 한미정상 통화 직후 자신의 트위터에 "I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!"라고 적었다.

이 트윗은 지난밤에 문재인 대통령과 (북한의 탄도미사일 발사 대응을 위해) 전화통화를 했고, 요즘 로켓맨(김정은)이 어떻게 지내는지를 물었다. (유엔의 대북 유류 공급 제재 조치 때문에) 기름을 얻으려고 북한에 긴 줄이 만들어졌다고 한다. 딱하다"고 북한을 비꼬는 투의 내용이었다.

여기서 오역 문제가 불거진 'Long gas lines'은 주유소(gas station)에 기름을 넣으려고 사람들이 길게 줄을 선 모습을 뜻한다. 그러나 한 언론 매체는 이를 문 대통령이 지난 7일(현지시간) 러시아 블라디보스토크에서 열린 제3회 동방경제포럼 기조연설에서의 "앞으로 남북관계가 풀리면 북한을 경유한 가스관이 한국까지 오게 될 것"이란 발언을 언급하면서 'Long gas lines'을 '가스관(pipe line)'으로 오역했다.

청와대 고위 관계자는 이 부분을 언급하면서 "어젯밤 트럼프 대통령이 트윗을 했는데 북한에 가스줄이 길게 형성돼있다는 내용이었다. 한 언론에서 최초로 이 부분을 오역해서 마치 대통령이 동방경제포럼에서 언급한 가스관 문제를 트럼프 대통령이 비판한 것처럼 기사를 썼다"면서 "10여 개 언론사가 이런 내용으로 보도를 했고 그래서 오늘 아침까지 이 오보 내용이 그대로 보도되는 상황이 벌어졌다"고 지적했다.

이 관계자는 "언론이 우선해야할 부분은 팩트에 대한 정확한 확인과 해석"이라며 "트럼프 대통령이 트윗을 올렸다면 우리를 비난하는 내용이었을 것이란 프레임이 언론에 있기에 이런 오보가 나왔을까란 생각이 든다"고 말했다.

