동물애호단체 아니마내츄럴리스(AnimaNaturalis)가 7일(현지시간) 스페인 바르셀로나 라 플라자 델 레이에서 모피 반대 시위를 벌였다. 벌거벗은 회원들이 피를 흘리는 모습으로 엉겨 붙어 도살 당한 동물을 연상케 했다. 회원들이 누운 바닥도 붉게 물들었다.

일부 회원은 ‘동물들은 털이 필요하다. 당신 말고(Animals need their fur, YOU DON'T)’라고 적힌 팻말을 들고 서서 모피 의류를 입지 않을 것을 호소했다. [AP=뉴시스, 로이터=뉴스1]