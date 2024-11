[사진] 동물들의 권리도 보호해주세요.

홍콩에 위치한 항공사 에어프랑스 사무실 앞에서 28일(현지시간) 동물애호단체 ‘페타(PETA)’의 시위가 벌어졌다. 페타는 에어프랑스가 대형 항공사 중 유일하게 실험용 영장류를 실어 나르고 있다며 이를 중단할 것을 요구하고 있다.

페타는 동물 권리를 위한 세계적인 단체로, ‘동물을 윤리적으로 대우하는 사람들(People for the Ethical Treatment of Animals)’이라는 뜻이다. [AFPBBNews=뉴스1]