류현진, '메모리얼 데이' 추모 특별 유니폼 입었다 "그게 뭐지?"

[사진 LA 다저스 공식 트위터]



‘메모리얼 데이’.

미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스에서 활약중인 투수 류현진(27)이 메모리얼 데이 군복 무늬가 새겨진 유니폼을 입고 경기에 나섰다.

LA 다저스는 27일(이하 한국 시각) 공식 트위터를 통해 “메모리얼 데이를 맞아 전사한 군인들을 추모하기 위해 카무플라주(위장 무늬)의 유니폼을 입는다(The Dodgers join MLB in wearing camouflage to honor our troops this Memorial Day)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진에는 군복 무늬 모자에 독특한 팀명과 번호가 새겨진 유니폼이 담겨있다. 사진 속의 유니폼은 이날 캘리포니아 주 다저스 스타디움에서 열리는 2014 메이저리스 신시내티 레즈와의 홈경기에 선발 등판하는 류현진의 것이다.

메모리얼 데이는 우리나라의 현충일을 의미하는 것으로 공휴일로 지정돼 있다. 이날은 미국 남북전쟁 전사자를 추모하기 위해 1865년 5월 30일 제정됐다. 대부분의 미국 주에서 5월 마지막 월요일마다 추모 행사가 펼쳐진다.

온라인 중앙일보

‘메모리얼 데이’.