저스틴 비버, 야스쿠니 신사 참배… 네티즌 비난 폭주

[저스틴비버가 일본 야스쿠니 신사참배 인증샷을 올려 비난을 사고 있다. 사진 저스틴비버 인스타그램]

팝가수 저스틴 비버가 일본 야스쿠니 신사 참배 인증샷을 공개해 네티즌의 비난이 일고 있다.

4월23일 저스틴 비버는 자신의 인스타그램에 “당신들의 축복에 감사하다(Thank You for Your Blessings)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 일본 도쿄에 위치한 야스쿠니 신사에서 고개를 숙이고 있는 비버와 지인의 뒷모습이 담겨 있다.

야스쿠니 신사는 제2차 세계대전의 전범을 포함해 일본이 벌인 주요 전쟁에 앞장서서 지휘했던 혼령들을 추모하는 위패가 담긴 곳이다. 일본 제국주의의 미화 장소로 언급된다.

이에 팬들의 비난이 폭주하자 현재 비버는 “굿모닝”이라는 글과 함께 사진을 다른 것으로 대체했다. 그러나 이 사진 역시 일본인으로 보이는 남성과 비버가 합장한 채 카메라를 응시하고 있다.

앞서 비버는 한글과 하회탈이 그려진 문신을 공개하며 한국에 대한 애정을 드러내 국내 팬들의 지지를 받은 바 있다. 그러나 이번 사건으로 인해 많은 팬의 질타를 피할 수 없을 것으로 보인다.

비버 야스쿠니 참배 사진을 접한 네티즌들은 “저스틴 비버, 몰랐더라도 용납 안돼”, “저스틴 비버, 실망이다”, “저스틴 비버, 충격이다” 등의 반응을 보이고 있다.

온라인 중앙일보