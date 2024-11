수현 어벤져스2,"비중 있는 조연으로 캐스팅 확정"

[사진 수현 트위터]

배우 수현(29)이 영화 ‘어벤져스: 에이지 오브 울트론’(이하 어벤져스2)에 캐스팅된 소감을 밝혔다.

수현은 5일 자신의 SNS를 통해 “기다림 끝에 좋은 소식으로 인사드리게 돼서 기쁩니다. 앞으로 정말 더 노력해야겠지만 Welcome to the Marvel Universe란 말, 참 신기하고 벅차네요. Marvel Comics 팬이었는데 정말 좋아하면 인연이 되는 행운도 찾아오나봅니다…!”고 어벤져스2 캐스팅 소감을 전했다.

이날 오전 월트 디즈니 컴패니 코리아는 “수현이 마블 작품인 ‘어벤져스2’에 비중 있는 조연으로 출연한다"” 밝혔다

수현은 ‘어벤져스2’의 첫 공식일정으로 13일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 ‘캡틴 아메리카: 윈터 솔져’의 글로벌 프리미어레드카펫에 참석할 예정이다.

수현 어벤져스2 소식을 접한 네티즌들은 “수현 어벤져스2, 완전 대박”, “수현 어벤져스2, 몸매 진짜 좋아”, “수현 어벤져스2, 영어 잘하니까 어색하지 않을 듯”등의 다양한 반응을 보였다.

