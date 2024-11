한성대학교, 재학생 전원에 자기계발비 100만원씩 지원

한성대는 ‘학생 성공 교육’을 교육목표로 성공적 인생을 영위할 수 있는 능력 개발과 품성 배양에 힘쓰고 있다.

한성대학교는 교육 중심 대학으로 ‘학생 성공 교육’을 교육목표로 단기적으로는 진로 선택과 취업 경쟁력 강화를, 장기적으로는 성공적인 인생을 영위할 수 있는 능력 개발과 품성의 배양에 초점을 맞추고 있다. 외국어 교육, 해외연수, 교환학생제도, 국내외 봉사를 통한 체험활동, 다양한 취업 지원 프로그램 등이 갖춰져 있다.

한성대는 ‘한성 1등 프로젝트’라는 특성화전략을 통해 전문 인재를 양성하고 있다. 융합형 인재상을 실현하기 위해 인문 예술 사회 공학 등 여러 분야의 학문을 융합한 다양한 교과목을 개설하고 있다. 또 재학생 전원에게 자기 계발, 취업 목적의 교육, 고시, 어학, 학원 수강, 응시료 등으로 1인당 100만원을 지원하는 교육장학금제도를 시행하고 있다. 2011학년도 장학금 수혜율이 130%에 이를 만큼 풍성한 학생 지원 제도를 시행하고 있다.

글로벌 무대와 각종 평가에서 한성대는 많은 업적을 내고 있다. 세계 3대 디자인상 중의 하나인 레드닷 디자인 어워드(red Dot Design Award)에서 2년 연속 최고상인 베스트 오브 더 베스트(best of the best)를 수상했다. 지난 4월 한성대 경영학과는 UTD(The UT Dallas’ Naveen Jindal School of Management, 세계 3대 경영대학 평가 기관) 대학평가에서 국내 순위 7위를 이루는 쾌거를 달성했다. 2010년에는 중앙일보 대학평가에서 강의 평가 1등 대학으로 최우수 평가를 받았다.

취업 지원 프로그램도 다양하다. ‘365 캠퍼스 프로그램’을 통해 1년 365일 쉬지 않고 학업에 전념하는 분위기를 조성하고 있다. 또 고용노동부와 연계해 최대 6개월까지의 장단기 인턴십 프로그램을 진행하고 있다. 이외에 단대별 취업아카데미, 박람회, 잡 카페 등의 프로그램을 운영하고 있다. 한성대는 미국, 캐나다, 일본 등 10개국의 50여 명문대와 협약을 맺고 교환학생, 복수학위제를 시행하고 있다. 또 해외 기관, 대학 및 기업을 탐방할 수 있도록 하는 ‘Hansung Success Frontier Program’을 운영하고 있다.

미국 내 기업에서 1년간 인턴으로 근무하는 ‘ICCEUSA프로그램’, 전 세계 현지 대한무역투자진흥공사의 KBC(Korea Business Center)에서 6개월간 무역 실무를 익힐 수 있는 ‘KOTRA프로그램’ 등 해외 인턴십 프로그램을 운영하고 있다. 해외봉사 프로그램도 학생들의 글로벌 역량을 제고하는 데 한 몫 한다. 2006년부터 중국, 베트남, 네팔, 몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 캄보디아, 바누아투, 케냐 등 8개국에 320명의 봉사단이 파견되어 재능기부 봉사를 진행했다.

‘상상력으로 꿈이 이뤄지는 대학, 세상을 이끌어 갈 이노베이터를 배출하는 대학’이라는 교육철학과 ‘창의성과 다양성을 지니며 열린 사고, 문화적 소양, 국제적 경쟁력을 갖춘 사회에 꼭 필요한 핵심인물’이라는 인재상이 좋은 성적을 내는 배경이다.

