JTBC '뉴스9' 손석희 앵커가 직접 선곡한 엔딩곡 화제

JTBC ‘뉴스9’가 엔딩 곡으로 화제를 모으고 있다. 특히 손석희 앵커가 뉴스 엔딩곡을 직접 선곡해 눈길을 끌고 있다.

손석희 앵커가 진행하는 JTBC ‘뉴스9’은 16일부터 앵커의 엔딩 멘트와 함께 그날의 주제에 맞는 배경 음악을 내보내고 있다.

특히 첫날인 16일 밥 딜런의 원곡을 필 콜린스가 리메이크한 ‘더 타임즈 데이 아 어 체인징(The Times They Are A-Changin)’ 이 많은 시청자들의 관심을 끌었다. 이 노래는 밥 딜런이 1964년 발표한 노래를 리메이크한 곡이다. 1984년 애플이 매킨토시를 내놨을 때 스티브 잡스가 프레젠테이션 배경음악으로 사용됐다. 2절 가사의 ‘지금의 패자가 나중의 승자가 될 테니(For the loser now/ Will be later to win)’ 라는 구절이 의미 심장하다.

17일에는 록 밴드 아메리카(America)의 ‘마이 백 페이지(My Back Pages)’이 전해졌다. 이 노래도 밥 딜런의 초기 발표 곡을 리메이크한 곡이다. ‘그때는 나도 꽤 나이 들었었건만, 나는 지금 그때보다 젊다네(Ah, but I was so much older then, I‘m younger than that now)’라는 후렴구는 젊은 세대와의 소통을 지향한다.

18일 아델(Adele)의 ‘메이크 유 필 마이 러브(Make You Feel My Love)’ 역시 밥 딜런의 원곡을 아델이 리메이크한 것이다. 추석에 생활고를 비관해 자살한 가족 보도에 관련해 ‘따뜻한 추석’을 강조한 노래라는 설명이다.

19일 록 밴드 탑 로더(Toploader)의 ‘댄싱 인 더 문라이트(Dancing in the Moonlight)’는 1973년 밴드 킹 하베스트(King Harvest)의 원곡을 리메이크한 곡으로 다 같이 모여 즐기는 신나는 추석의 분위기 강조했다.

20일 아바(ABBA)의 ‘웬 올 이즈 세드 앤드 던(When All Is Said And Done)’ 제목은 구약성서 미카서 4장1절에 나오는 말로 ‘모든 것이 끝난 뒤’라는 뜻으로 첫 5일간의 뉴스를 마치고 주말 휴식에 들어간다는 의미를 내포하고 있다.

이 노래들은 매일 손 앵커가 직접 선곡한 것으로 알려졌다. JTBC는 “손 앵커가 엔딩 곡의 선정에 큰 애정을 갖고 있으며 앞으로도 계속 다른 곡을 선곡할 예정”이라고 전했다.

온라인 중앙일보