‘월드스타’ 싸이(36)의 신곡 ‘젠틀맨’이 고공행진을 하고 있는 가운데, 해외 유머 사이트에 ‘각 나라별 젠틀맨’이라는 게시글이 올라와 화제를 모으고 있다.

최근 해외 온라인 유머사이트 나인개그닷컴(9GAG.com)에는 ‘각 나라별 젠틀맨(Gentleman all around the world)’라는 제목의 사진이 공개됐다.

이 게시물에는 영국, 프랑스, 독일, 미국, 이탈리아 국적의 신사들의 모습이 담겨있다. 신사들은 모두 깔끔한 정장을 입고 중후한 분위기를 풍기고 있다.

그러나 위 사진들과 다르게 마지막에는 ‘한국의 대표 신사’ 싸이가 환하게 웃고 있는 사진이 자리하고 있어 네티즌들의 웃음을 자아내고 있다.

싸이의 ‘젠틀맨’ 뮤직비디오 유튜브 조회수는 2억 건을 눈앞에 두고 있다. 22일 오전 10시 현재 약 1억9669만 건을 기록 중이다.

온라인 중앙일보