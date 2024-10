걸그룹 '트와이스' 소속 쯔위가 외설적인 문구가 적힌 의상을 입고 방송에 출연해 논란의 중심에 선 가운데, 이러한 쯔위의 의상 논란이 중국 연예 매체의 인터넷 홈페이지 메인에도 소개됐다.

지난 15일, 중국 최대의 연예매체중 하나인 시나연예의 홈페이지 메인에는 문제가 된 의상을 입은 쯔위의 사진과 함께 쯔위의 의상 논란이 언급됐다.

한편 쯔위는 지난 13일 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연할 당시 ‘Hoes take off your clothes’라는 문구가 적힌 의상을 입었다.

방송 직후 이 문구는 "매춘부가 당신의 옷을 벗긴다"라는 의미로 해석될 수 있어 논란이 됐다. 'hoe'는 사전적 의미로는 괭이를 뜻하지만, 매춘부를 뜻하는 'whore'와 발음이 유사해 매춘부를 지칭하는 은어로 사용되는 경우가 많기 때문이다.

이에 쯔위의 소속사인 JYP 엔터테인먼트에서는 "의상 문제는 전적으로 회사의 책임"이라며 사과했다.

[사진 시나연예 캡처]