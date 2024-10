엑소 정규 2집 100만장 돌파, 서버까지 마비시킨 그들의 인기

엑소 정규 2집 100만장 돌파

SM엔터테인먼트 소속 그룹 엑소가 신곡 'Love Me Right'으로 컴백해 화제를 모으고 있는 가운데 3일 정규 2집 ‘EXODUS’ 75만 3860장(3월 30일 출시), 2집 리패키지 ‘LOVE ME RIGHT’ 37만 1160장(6월 3일 출시)으로 총 112만 5020장의 판매 기록을 세우며 정규앨범 2장 연속 앨범판매량 100만장 돌파라는 역사적인 기록을 수립했다. 엑소의 저력을 다시 한번 확인했다.

특히 이번 밀리언셀러 등극은 정규 2집 발매 2개월여 만에 이뤄낸 기록으로, 음반시장 불황에도 불구하고 지난 2013년 정규 1집이 발매 약 7개월만에 100만장을 돌파했던 속도를 훨씬 뛰어넘는 기록 경신을 보여주어 의미를 더하고 있다.

또한 엑소가 신곡 'Love Me Right'으로 컴백해 일부 음원사이트 서버가 일시 마비되는 현상이 일어났다.

엑소는 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 3일 오전 0시 온라인 음원 사이트를 통해 정규 2집 리패키지 앨범 'Love Me Right'를 발매해 신곡을 공개할 당시 국내 대표 음원사이트 멜론의 서버가 10분가량 마비되는 현상이 벌어졌다.

늦은 밤임에도 엑소 신곡 'Love Me Right'를 기다리는 수많은 팬들이 한꺼번에 음원사이트로 몰려들어 이러한 상황이 발생한 것으로 보인다. 또한 각종 포털사이트에는 '엑소 신곡', '엑소 Love Me Right' 등이 실시간 검색어 상단을 차지하며 엑소의 컴백에 대한 팬들의 폭발적인 반응을 실감하게 했다.

엑소의 신곡 ‘LOVE ME RIGHT’은 멜론, 올레뮤직, 엠넷, 지니, 네이버뮤직, 다음뮤직, 벅스, 소리바다, 몽키3 등 9개 음악 사이트의 실시간 차트 1위를 차지했다. 물론 추가된 신곡 4곡 역시 1, 2, 3, 4위로 줄세우기를 해 엑소의 저력을 과시했다.

엑소의 신곡 'Love Me Right'은 팬들의 사랑에 보답하기 위해 기획된 리패키지 앨범에 속한 노래로 지난 3월 30일 발표한 정규 2집 '엑소더스(EXODUS)' 이후 2개월여 만의 선보인 노래이다. 이에 팬들은 엑소 정규 2집 100만장 돌파라는 기록으로 다시 보답했다.

이번 리패키지 앨범에는 기존 정규 2집의 수록곡 10곡과 더불어 타이틀곡인 'Love Me Right'를 포함한 신곡 4곡까지 총 14곡이 담겨있다.

엑소의 신곡 'Love Me Right'는 펑키한 리듬과 악기 세션이 돋보이는 밝은 느낌의 댄스곡이다. 청량함과 엑소의 음악적 색깔이 잘 어우러져 다가오는 여름에 어울리는 노래이다.

함께 공개된 엑소의 신곡 'Love Me Right'의 뮤직비디오는 청춘을 상징하는 자유분방함과 화려하고 활기찬 느낌이 곳곳에 묻어났다. 미식축구 운동복을 입은 모습을 선보이는가 하면 각자 개성이 드러나는 의상, 몸짓, 표정, 눈빛으로 다양한 분위기의 모습을 보였다.

한편, 엑소 정규 2집 100만장 돌파 소식을 들은 네티즌들은 “엑소 정규 2집 100만장 돌파, 정말 자랑스럽다” “엑소 정규 2집 100만장 돌파, 역대급이네” “엑소 정규 2집 100만장 돌파, 요새도 앨범을 이렇게 많이 사나” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

[사진 엑소 'Love Me Right' MV 캡처]