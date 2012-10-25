[인사] 관세청 外

◆관세청<서기관 승진>▶관세청 인사관리담당관실 오상훈▶〃 감사담당관실 김정만▶〃 감찰팀 강부신▶〃 심사정책과 이석문 최능하▶〃 교역협력과 양소영▶분류원 품목분류1과장 김수원▶서울세관 감사담당관 김병수▶〃 심사총괄과장 김기훈▶인천공항세관 세관운영과장 이범주▶부산세관 조사관 전상기▶인천세관 세관운영과장 임재원▶대구세관 세관운영과장 이갑수▶광주세관 세관운영과장 임근철
◆특허청<부이사관 승진>▶특허심판원 심판관 권오희<기술서기관 승진>▶기계금속건설심사국 정밀기계심사과 최현구<과장급 직위승진>▶화학생명공학심사국 정밀화학심사과장 이대원
◆한겨레신문사<부장>▶문화부 책지성팀 최재봉▶국제부 국제뉴스팀 정의길▶편집국장석 김주성▶사회2부 수도권팀 박경만▶편집관리팀장 이유경▶경영기획실장석 김보근▶ 월간 ‘나·들’부 부편집장 이정훈▶발송관리팀장 정원영<부장대우>▶경제부 산업팀장 김재섭▶사회2부 호남제주팀장 정대하▶출판기획사업부 여행사업팀장 이동구▶수도권영업부 경인팀장 이명기▶판매기획부 마케팅팀장 박용태▶판매관리팀장 이해돈▶쇄판팀 임종희▶윤전2부 야간2팀 강현명▶발송부 이계승▶정보기술부 시스템운영팀장 김효섭▶애드제작팀 임병학