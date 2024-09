[golf&] 당신의 특별한 '플레이 넘버' 소중한 사람에게 선물하세요

타이틀리스트

골프볼 타이틀리스트가 지난해에 이어 2017년 특별한 플레이 넘버 여섯 가지(1, 3, 7, 33, 72, 77)를 담은 Pro V1, Pro V1x 스페셜 플레이 넘버 에디션을 선보인다. ‘플레이 넘버’는 사용구 구분의 편의성을 높이기 위해 골프볼 브랜드 로고 아래 새기는 숫자이다. 일반적으로 1·2·3·4의 네 가지 번호로 구성된다.

올해의 Pro V1, Pro V1x 스페셜 플레이 넘버 에디션의 특별한 숫자는 열정적인 골퍼들인 ‘팀 타이틀리스트’를 대상으로 한 ‘가장 의미 있는 골프볼 플레이 넘버’ 설문을 통해 최종 결정됐다. 타이틀리스트 관계자는 “각 숫자가 담고 있는 의미를 통해 소중한 사람에게 특별한 마음을 대신하거나 골퍼 자신에게 더 큰 자신감을 불어넣어줄 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다”고 전했다.

1더즌의 12개 골프볼은 모두 같은 숫자로만 새겨져 판매될 예정이다. 권장소비자가격은 8만원.

한편 ‘스페셜 플레이 넘버 골프볼’ 이벤트가 온·오프라인에서 동시 진행된다. 타이틀리스트 공식 커뮤니티(team.titleist.co.kr)에는 타이틀리스트 골프볼에 나만의 볼마크를 그려 등록하면 추첨을 통해 스페셜 플레이 넘버 골프볼을 증정하는 ‘How do you mark your Titleist’ 이벤트가 진행된다. 타이틀리스트 골프볼 공식 대리점에서 이번 스페셜 플레이 넘버 에디션을 구매하면 1더즌에 미니 샤피펜 1개를 증정하는 오프라인 구매 이벤트도 함께 진행된다.

이번 한정판 골프볼은 일부 타이틀리스트 골프볼 공식 대리점에서 구입할 수 있다. 자세한 정보는 타이틀리스트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

배은나 객원기자 bae.eunna@joongang.co.kr