'냉장고를 부탁해'에 함께 출연해 화제를 모은 제시와 현아가 일상에서도 함께하는 모습을 보여 눈길을 모았다.

래퍼 제시는 17일 자신의 SNS에 현아와 함께 쇼핑을 하며 찍은 인증샷 여러 장을 게재했다.

옷가게에서 서로에게 의상을 권해주는 모습과 야외에서 즐거운 모습으로 사진에 찍힌 제시와 현아는 일상에서도 훈훈한 우정을 보여주고 있다.

제시는 사진과 함께 "자. 잘 들어봐. 현아야. 쇼핑은 말이지. Listen Hyuna. So about that shirt you're about to try on. #putitdown #shopaholics #쇼핑중독"이라는 설명을 덧붙였다.

두 사람은 21일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서 여성적이면서도 털털한 모습으로 무대 위의 센 캐릭터와는 다른 매력을 시청자들에게 선사했다.

온라인중앙일보