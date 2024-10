배우에서 연출자로 변신한 안젤리나 졸리가 자신의 또 다른 연출작에 아들 매독스를 캐스팅했다.

16일(현지시간) 미국 연예매체 할리우드라이프에 따르면 안젤리나 졸리는 올해 14세가 된 아들 메독스 졸리 피트를 자신의 연출작 'First They Killed My Father'에 캐스팅했다. 매독스가 누구인지 전세계에 보여주는 기회가 된 셈이다.

안젤리나 졸리의 이번 프로젝트는 아들에겐 놀라운 선택이다. 이 영화는 메독스가 태어난 캄보디아를 배경을 하기 때문이다. 메독스도 영화에 출연하는 것에 매우 흥분된 상태인 것으로 알려졌다. 측근에 따르면 '메독스는 연기에 집중하기 위해 모든 걸 걸었다'고 전해졌다.

한편 안젤리나 졸리와 브래드피트는 슬하에 입양한 자하라, 매독스, 팍스 티엔과 직접 낳은 샤일로, 쌍둥이 녹스와 비비엔 등 모두 6명의 자녀를 뒀다. 김연지 기자 kim.yeonji@joins.com

