진양화학 유베스트, 층간소음 완화 효과 바닥재, 특수 코팅 항균기능

유베스트 바닥장식재는 전 제품에 특수 코팅층을 강화하고 항균기능을 적용했다.

진양화학의 유베스트가 2015 소비자선정 최고의 브랜드 대상 친환경 바닥재 부문 대상에 2년 연속 선정 됐다.

고객중심 친환경 바닥재 전문 기업 진양화학은 2011년부터 새로운 통합 브랜드 유베스트(UBEST: We will serve you best)를 출범해 브랜드 차별화를 선언했다. 최상의 품질을 고집하는 진양의 열정을 바탕으로 고객만족 서비스를 실천하여 소비자를 최고로 생각하자는 의미를 담고 있다.

유베스트 바닥장식재는 참숯그린1.8, 에코드림2.0, 마스터그린2.3 등 모두 다섯 가지 제품군으로 내수시장에 공급되고 있다. 특히 최근에 론칭한 4.5㎜ 제품 ‘이웃사랑’은 충격흡수와 우수한 보행감으로 층간소음 완화에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 맥반석과 황토를 함유하고 있어 보다 건강한 제품으로 호평을 받고 있다.

또 전 제품에 특수 코팅 층을 강화하고 항균기능을 적용하여 웰빙을 추구하는 소비자의 헬스케어를 돕고 있으며 다양한 패턴과 컬러를 적용하여 편안하고 아늑한 감성공간과 품격 높은 인테리어 연출의 폭을 넓혔다.

진양화학은 CE마크 취득을 바탕으로 내수시장뿐 아니라 유럽수출시장까지 확대하여 글로벌 브랜드로의 도약을 선언했다.