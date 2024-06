“해병 덕분에 반도체 택했다” 삼성 엘리트 연구원의 고백

널리 알려진 해병대 구호다. 전도봉 전 해병대 사령관은 미국 해병대의 슬로건인 ‘Once a Marines always a Marines’에서 유래한 것이라고 전하면서 “해병대의 모든 구성원은 언제 어디서든 해병대의 명예에 걸맞게 본연의 자세를 견지하라”고 풀었다. 해병대의 구성원엔 현역뿐만 아니라 예비역을 늘 포함한다.

미 해병대는 공식 사이트에 이렇게 설명했다.

Earning the title “Marine” has value that lasts a lifetime.…There truly is no such thing as a former Marine, as after service our Marine Veterans are just as dedicated to advancing our Nation and defending its ideals. ‘해병’이란 칭호는 평생 가는 가치를 지닌다.… 해병 출신이란 말은 없다. 해병은 전역한 뒤에도 국가의 발전과 가치의 수호에 헌신한다.