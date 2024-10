한림대학교춘천성심병원 정형외과 황정택 교수(좌)와 마취통증의학과 이재준 교수(우)가 관절내시경 국제 학회지인 『Arthroscopy』에 공동으로 발표한 논문이 2014년 최우수 논문상(2014 Arthroscopy Journal Prize for best Level I study of the year)의 영광을 안았다.

