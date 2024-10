오늘 방송될 KBS '가요대축제'의 리허설 장면이 SNS에 올라와 화제다.

가수 플라이 투 더 스카이(Fly to the Sky)의 브라이언(33)이 엑소 레이(23)와 함께 찍은 '가요대축제' 인증샷을 올렸다.

브라이언은 26일 자신의 인스타그램에 "Get ready for TONIGHT, LIVE on KBS! @zyxzjs & myself are just rehearsing;) flytothesky exo smtown brianjoo exolay 오늘 'KBS 가요대축제' 꼭 시청해주세용~ 레이랑 저는 지금 리허설중~"이라는 글을 올렸다.

함께 공개한 사진에서는 리허설 중간에 환하게 웃고 있는 브라이언과 살짝 미소를 띄는 레이의 모습이 담겼다. 브라이언은 회색 재킷에 나비넥타이로 올백 머리를 한 채 환하게 웃고 있고, 레이는 검은색 재킷에 와인색 나비넥타이 차림을 하고 있다.

한편 브라이언과 레이가 MC로 나서는 'KBS 가요대축제'는 26일(오늘) 밤 8시 30분에 KBS 2TV를 통해 방송된다.

온라인 중앙일보 [사진=브라이언 인스타그램]