액티비아 "오피스 밀집지역 기습 방문할게요"

세계 판매 1위 요거트 브랜드 '액티비아'가 이달 말까지 출근 시간대 직장인을 대상으로 게릴라 샘플링 이벤트 '액티비아 Fresh 모닝 어택!(Activia Fresh Morning Attack!)'을 진행한다.

'액티비아 Fresh 모닝 어택!'은 WGO(세계소화기학회)과 다논이 글로벌 파트너십을 맺어 전 세계적으로 진행하고 있는 'Love Your Tummy' 캠페인의 일환으로 기획됐다. 액티비아가 국내 첫 론칭한 장 건강 프로그램이다.

당신의 배(몸 속부터)를 사랑하라는 의미의 'Love Your Tummy' 캠페인은 자신의 몸 속부터 사랑하는 습관을 기르고 내면의 아름다움을 채우는 건강한 라이프 스타일을 제안하는 데에 목적을 두고 있다.

평소 바쁜 출근준비로 아침을 거르기 쉬운 직장인을 위해 기획된 '액티비아 Fresh 모닝 어택!'은 액티버스가 광화문·여의도·삼성동·강남역 등 서울 내 오피스 밀집 지역을 기습 방문하며 '바쁜 아침시간에 액티비아로 맛과 영양을 간편하게 챙겨라!'라는 메시지를 스무디 요거트인 액티비아 Fresh와 함께 전달한다.

▲ 풀무원다논의 액티비아 직원들이 출근길 직장인들에게 요거트 샘플을 나눠주고 있다.

지난해 9월 첫 선을 보인 액티비아 Fresh는 미국과 유럽 등 세계 21국에서 특허를 받은 다논만의 독점 비피더스균 액티레귤라리스(Actiregularis)와 두 가지 과일을 통째로 갈아 넣은 환상적인 맛의 차별화된 컨셉트로 탄생한 스무디 요거트다. 액티비아 Fresh는 칼슘 흡수를 위해 필수인 비타민 D3 일일 권장섭취량 100%를 함유하고 있어 바쁜 직장인에게 인기를 끌고 있다.

풀무원다논의 액티비아를 담당하고 있는 브랜드 매니저는 "에너지 소모와 피로가 높지만 평소 건강관리가 어려운 직장인을 위한 이벤트를 마련했다"며 "소비자 모두가 자신의 몸 속부터 사랑하는 습관을 기르고 장 건강의 중요성을 인지할 수 있었으면 좋겠다"고 기대감을 표시했다.

액티비아는 ‘Love Your Tummy’ 캠페인 론칭과 함께 액티비아 홈페이지를 통해 WGO(세계소화기학화)와 함께 만든 장 건강 테스트를 소개하고, WGO가 추천하는 ‘장 건강을 위한 10가지 생활 수칙’ 및 ‘건강한 하루를 위한 6가지 팁’을 공개했다. 또한, 오는 4월부터는 ‘4cm의 헛배를 줄여 주는 4분 Love Your Tummy 요가’와 ‘Love Your Tummy 마사지’를 스타 요가강사 제시카와 함께 선보이며 액티비아 홈페이지와 페이스북, 그리고 제시카의 W 요가교실을 통해 대중에게 알릴 예정이다.

한편, 액티비아는 2011년 유로 모니터 보고 기준 전세계 72개국에서 1초당 308개가 판매되고 있는 전 세계 판매 1위 요거트 브랜드다. 미국과 유럽 등 세계 21국에서 특허를 받은 다논 독점 비피더스균 액티레귤라리스(Actiregularis)가 함유돼 있다. 2013년 2월부터 드링크 제품의 액티레귤라리스 함유량이 40% 더 증가돼 성분은 한층 개선됐다. 액티비아를 14일간 꾸준히 먹었을 때 장 통과 시간이 38.6~46.4%가 단축되는 효과를 보여 만성적인 복통과 가스·변비로 인한 헛배를 줄이는데 도움을 준다.

