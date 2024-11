중앙대병원, "최고의 진료, 최고의 행복" 슬로건 선포

중앙대학교병원은 지난 3월 8일, 병원 중앙관 4층 동교홀에서 '최고의 진료, 최고의 행복(THE BEST HEALTHCARE, THE BEST HAPPINESS)'이란 슬로건 선포식을 가졌다.

고객과 공감하는 메시지를 통해 고객 만족을 최우선으로 하고 그 가치를 실현하기 위해 제정한 이번 슬로건은 병원 교직원들을 대상으로 3주간에 걸쳐 공모전을 시행한 결과, 의사, 간호사, 의료기사 등 다양한 직군의 직원들이 적극적으로 참여한 가운데 약 400여건의 공모작이 접수됐다.

병원은 이들 각각의 공모작에 대한 엄정한 심사를 거쳐 안과 전연숙 교수의 출품작을 병원 슬로건으로 정하고, 대상 1명, 우수상 2명, 장려상 3명 등 총 6명의 수상자에 대한 시상식을 가졌다.

이번에 선정된 『최고의 진료, 최고의 행복(THE BEST HEALTHCARE, THE BEST HAPPINESS)』슬로건은 ‘중앙대병원 한 사람 한 사람이 최고의 진료를 펼침으로써 환자가 최고로 행복해지는 병원’이라는 의미를 담고 있다.

이날 선포식에서 김성덕 원장은 “새롭게 선정된 슬로건은 우리의 신문화 정신인 ‘다정, 긍정, 열정’을 기반으로 병원 브랜드 향상을 위해 사용될 것”이며, “슬로건이 담은 의미처럼 최고의 진료를 통해 고객에게 신뢰와 공감으로 함께 행복해지는 병원을 만들어 나가겠다”고 전했다.

장치선 기자 charity19@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.