올해로 세상에 나온 지 90주년이 된 ‘곰돌이 푸’에게 새 친구가 생겼다. 곰돌이 푸는 영국 작가 A.A. 밀른(A.A. Milne, 1882~1956)이 1926년 발표한 동화 속 캐릭터로 전 세계 어린이의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

BBC 등에 따르면 푸의 새 친구는 펭귄이다. 새 펭귄 캐릭터는 푸의 탄생 90주년 기념 에피소드에 등장한다. 푸에게 새 친구가 생긴 건 호랑이 ‘티거’ 이후 88년여 만이다. 90주년 기념 에피소드는 영국의 인기 드라마 작가인 브라이언 시블리가 쓰고, 일러스트레이터인 마크 버지스가 그렸다. 제목은 ‘숲에 도착한 펭귄’(In which Penguin arrives in the Forest·사진)이다.

푸와 펭귄은 한겨울 펭귄이 푸가 사는 숲으로 오면서 만나게 된다. 시블리는 원작자 밀른과 그의 어린 아들 크리스토퍼 로빈이 푸와 펭귄 인형을 가지고 노는 모습의 사진을 보고 영감을 얻었다고 한다.

