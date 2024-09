경복대 학생들 ‘차세대 보안리더 양성 프로그램’에 2명 뽑혀

경복대학교 IT보안과 학생들이‘제7기 차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB)’에 선발됐다.

경복대는 최근 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보기술연구원이 주관하는 BoB에 IT보안과 재학중인 성민석, 최강현 학생이 선발됐다고 밝혔다. 한 학교에서 2명이 선발된 것은 이례적인 일이라는 게 경복대의 설명이다.

BoB는 정보보안 최고 전문가들의 1:1 도제식 교육을 통해 대한민국 사이버 안보를 이끌어갈 최고의 보안전문가로 육성하는 프로그램으로 최고수준의 화이트 해커를 양성하는 정보보호 교육과정이다.

이번 7기 BoB는 IT보안에 재능이 있는 고교생·대학(원)생 등 총 1천59명이 지원해 총 160명이 최종 선발됐다. 선발된 160명은 6개월간의 전공교육 및 팀 프로젝트 수행평가 후 최종경연을 거처 BEST 10과 그랑프리 팀을 선발하게 된다.

내년 3월 그랑프리 인증을 받는 10명에게는 국외연수, 창업 및 기술사업화지원 등의 혜택이 주어진다

