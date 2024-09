미군이 IS에 떨어뜨린 GBU-43은 핵폭탄급 재래식 폭탄

미국이 13일(현지시간) 아프가니스탄에 있는 수니파 무장세력인 이슬람국가(IS) 시설을 폭격할 때 쓴 GBU-43/B는 재래식 폭탄 중 가장 위력이 세다. 폭발력은 TNT 11t 규모다.

AFP 통신에 따르면 아프간 주둔 미 공군은 이날 MC-130 수송기를 통해 이 폭탄을 투하해 낭가르하르 주 아친 지역의 IS 터널 복합시설을 타격했다. GBU-43가 실전에 사용된 것은 이번이 처음이다.

GBU-43는 공중폭발 대형폭탄(Massive Ordnance Air BlastㆍMOAB)으로 불린다. 별명은 약자(MOAB)가 똑같은 ‘모든 폭탄의 어머니(Mother of All Bombs)’다.

폭탄이 크고(길이 9.17m) 무거워(9.5t) 전투기나 폭격기에 싣기가 힘들다. 그래서 C-130과 같은 수송기에서 투하해야만 한다. 이 폭탄은 2003년 당시 미 공군이 이라크전을 대비해 급히 개발했다. 융단폭격 대신 단 한 방으로 이라크의 방어선을 한순간에 무력화하는 수단으로 만들어졌다.

화력이 엄청나 핵폭탄 투하처럼 하얀 버섯구름을 자아내며, 투하지점과 상공을 한순간에 불바다로 만들고 광풍을 동반한다. 첫 투하실험 후 미 공군은 “50㎞ 떨어진 곳에서도 하얀 버섯구름이 목격됐다”고 보고했다.

그러나 당시에는 이라크군의 저항이 약하고, 전쟁이 예상보다 빨리 끝나 실전투입할 기회가 없었다. 미 공군은 이 폭탄을 15기 정도 보유한 것으로 추정된다.

미군이 GBU-43을 약자인 모압으로 부르자 2003년 미국 유타주의 소도시인 모압(Moab)의 시장이 당시 조지 W 부시 대통령에게 ”폭탄의 이름을 바꿔달라”는 서한을 보내기도 했다.

2007년 러시아는 GBU-43보다 4배 더 강한 폭탄인 '화력 증강형 항공 열압력 폭탄(Aviation Thermobaric Bomb of Increased PowerㆍATBIP)'을 개발했다고 발표했다. GBU-43을 의식한 듯 러시아는 자신들이 만든 폭탄의 별명을 '모든 폭탄의 아버지(Father of All Bombs)'라고 불렀다.

이철재 기자 seajay@joongang.co.kr