배우 이병헌 협박한 여성 2명 조사…1명 걸그룹 멤버

[앵커]

어제(1일) JTBC가 단독 보도한 영화배우 이병헌 씨 협박 파문이 커지고 있습니다. 사건을 접수해 수사 중인 경찰은 이 씨가 20대 여성들에게 음담패설을 하는 영상을 찍혀 협박당했다고 밝혔습니다. 경찰은 두 여성을 체포해 조사 중인데요, 사실관계가 확인되는대로 구속영장을 신청하겠다는 입장입니다.

이호진 기자입니다.

[기자]

영화배우 이병헌 씨는 지난달 28일, 20대 여성 두 명이 거액을 요구하며 협박을 해왔다고 서울강남경찰서에 신고했습니다.

경찰에 따르면 20대 여성 두 명은 최근 이 씨와 술을 마시다 이 씨가 자신들에게 음담패설을 하는 모습을 스마트폰으로 촬영했습니다.

그리고 지난주에 이 씨에게 전화를 걸어 영상을 인터넷에 유포하겠다고 협박했다는 겁니다.

이 과정에서 두 여성이 50억 원대의 합의금을 요구하자 이 씨 측은 이들을 공갈미수 혐의로 경찰에 신고했습니다.

신고를 접수한 경찰은 어제 새벽 두 여성을 집 근처에서 체포해 사실 관계를 조사하고 있습니다.

이들 가운데 한 명은 걸그룹 멤버로 알려졌습니다.

경찰은 혐의 내용이 확인되는대로 구속영장을 신청할 방침입니다.

한편, 이병헌의 소속사 측은 "해당 여성들은 지인들과 식사를 하다 알게 된 것으로 알고 있다"며 "동영상에는 문제가 될만한 부분이 없는 것으로 안다"면서도 "정확한 내용은 확인해보겠다"고 밝혔습니다.

온라인 중앙일보·JTBC 방송팀

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.