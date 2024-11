[사진] 증오 글귀 새긴 워싱톤 총기난사범 사용 총기

미국 FBI가 워싱톤 해군기지에서 지난 16일 벌어진 총기난사 사건의 범인인 아론 알렉시스가 범행을 저지르는 모습을 담은 영상을 공개했다. 범인이 해군기지 197번 건물 복도를 통해 걸어가는 모습이 촬영됐다. 이 건물 4층 화장실에서 범인이 사용한 배낭이 발견됐다.

아론 알렉시스가 범행에 사용한 레밍턴870 샷건의 양 측면에는 "너희 모두가 말하는 것이 다 틀려(Not what yall say!)" "이게 더 좋은 방법이야(Better off this way!)" "내 요정의 무기(My ELF weapon!)" 라고 철필로 글을 새겨 넣었다.

"My ELF weapon!" 이란 문장에서 ELF는 extremely low frequency (극도로 낮은 주파수:저주파)의 약자로 마인드컨트롤 기술이 사용되는 저주파 영역의 주파수를 말하기도 한다. 이렇게 되면 마인드컨트롤 무기 란 뜻이 된다.

해군을 제대한 아론 알렉시스(34)는 IT기술자로 일했다. 그는 지난 16일 워싱톤 해군기지 건물 내에서 총기난사를 해 12명을 죽였고 경찰총격으로 사망했다. [AP=뉴시스]