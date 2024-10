광복 70주년을 맞아 중앙SUNDAY는 한국사회과학협의회(회장 임현진 서울대 명예교수)와 공동으로 기획시리즈 ‘광복 70년, 기적의 70년’을 7회에 걸쳐 연재합니다.지난 5회까지는 1950년대의 한국전쟁과 60년대의 한·일 국교 정상화, 70년대의 산업화와 80년대 민주화, 그리고 90년대의 세계화를 살펴봤습니다. 이번 주엔 2000년대 뉴미디어 시대의 개막과 함께 찾아온 정치참여 양상의 변화를 들여다봅니다.이번 기획은 광복 이후 45~2015년을 10년 단위로 나눠 시대별로 정리하면서 대한민국이 앞으로 나아갈 길을 모색하는 시도입니다. 자랑스러운 대한민국을 만들어낸 키워드가 뭔지 재조명하고, 지금 우리가 겪는 여러 어려움을 극복할 지혜를 찾기 위해서입니다. ▶10~11면

