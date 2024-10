UN 아태경제사회위원회 교통국장, 한국선주협회 내방

2015년 1월 30일 UN 산하 아시아,태평양경제사회위원회(ESCAP, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 태국 방콕 소재) 유웨이 리(Yuwei Li, 중국) 교통국장은 아시아역내 복합물류 활성화 방안을 논의하기 위해 한국선주협회를 예방하였다.

리 교통국장은 아시아역내 복합운송 활성화 방안으로 역내 국가간 ‘운송로협약(Corridor Agreement)’을 체결토록 유도하고 있으며, 특히 국가간 상이한 운송관련 보고절차 간소화 및 통일을 위해 노력하고 있음을 언급하였다.

한국선주협회 김영무 전무는 한국정부의 유라시아 이니셔티브의 첫 단추인 나진-핫산 프로젝트의 중요성을 강조하였으며, UN ESCAP의 남북, 중국, 러시아의 4개 국가의 가교역할 수행을 요청하였다.

향후 한국선주협회와 UN ESCAP은 협력 확대를 위한 노력을 기울이기로 약속하였다.

용어설명

1. 유라시아 이니셔티브-유라시아 대륙을 하나의 경제공동체로 묶고 북한에 대한 개방을 유도해 한반도의 평화를 구축하는 방안

2. 나진-하산 프로젝트- 우리 정부와 러시아 철도공사가 합영회사를 설립해 블라디보스토크의 핫산과 북한 나진항을 잇는 연장 54㎞의 철도를 현대화해 시베리아횡단철도(TSR)로 연결하는 사업으로 남측의 상품을 북한과 러시아 철도를 통해 유럽으로 운송한다는 구상