“경제력도 정보력도 아니다” 서울대 보낸 엄마들의 비밀

「 hello! Parents 특별기획 6부작 ‘그 엄마의 비밀’ ① 」

아이의 학습 고민은 생각보다 빨리 찾아온다. 만 2세 후반엔 ‘영어유치원이냐, 일반 유치원이냐’를 선택해야 하고, 만 3세면 한글과 알파벳을 어떻게 가르칠지 고민하기 시작한다. 만 4세엔 사고력 수학, 만 5세엔 독서와 논술을 가르쳐야 한다고 말하는 이들도 있다. 아이가 학교에 들어가면, 본 경기가 시작된다. 수학은 몇 년이나 선행해 가르쳐야 할지, 영어는 언제 내신 대비로 전환해야 할지, 역사는 어떻게 공부하게 해야 할지 등 결정할 것들이 차고 넘친다. 이 와중에 학군지로 이사 고민까지 해야 한다.

이 모든 것의 종착지는 어디일까? 더 많은 경험과 기회를 제공하기 위해서라고 하지만, 우리는 모두 알고 있다. 결국 대학이라는 걸 말이다. hello! Parents가 자녀들을 서울대에 보낸 양육자들을 만난 건 그래서다. 공부 잘하는 아이로 키우려면, 정말 만 2세에 영어유치원을 보내고 수학은 2~3년씩 선행을 해야 할까? 적당한 때를 골라 학군지로 이사를 해야만 하는 걸까? 오늘부터 총 6회에 걸쳐 발행될 hello! Parents 특별기획 ‘그 엄마의 비밀’. 1회에선 hello! Parents가 만난 양육자 5명의 공통점을 들여다본다.