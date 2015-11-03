1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 행정자치부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 26면

◆행정자치부<국·과장급 전보>◆정부청사관리소▶청사시설기획관 임호철▶서울청사관리소장 조소연▶방호안전전과장 조성배▶청사수급기획과장 황승진▶시설총괄과장 정효직▶시설지원과장 황동훈▶서울청사관리소 관리과장 이강옥▶〃 시설과장 오정호

◆국민안전처<과장급 전보>▶재난관리실 복구총괄과장 최명규▶세월호배상및보상지원단 파견 우성현▶대변인실 홍보담당관 전담직대 지만석

◆통계청<일반직고위공무원 임용>▶경인지방통계청장(책임운영기관장) 김남훈<과장급 전보>▶기획재정담당관 김현애▶경인청 조사지원과장 한희석

◆BBS 불교방송▶경영기획실장 강동훈▶편성제작국장 최윤희▶기술영상국장 겸 기술전략부장 권병훈▶포교문화국장 박시하▶법무감사팀장 이진영▶경영기획실 기획홍보부장 장수연▶〃 총무부장 안해성▶〃 마케팅부장 박치민▶편성제작국 TV제작부장 김형만▶〃 라디오편성부장 박주원▶〃 라디오제작부장 문태준▶보도국 정치외교부장 신두식▶〃 경제산업부장 김상진▶〃 사회부장 겸 디지털뉴스팀장 양창욱▶〃 문화부장 전경윤▶기술영상국 TV기술부장 백낙찬▶〃 라디오기술부장 진규삼▶포교문화국 전법후원부장 류재호▶〃 문화사업부장 안훈▶대구지방사 총무부장 배종식▶〃 기술부장 홍금표▶청주지방사 편성제작부장 김상준▶〃 기술부장 김동원▶춘천지방사 방송제작부장 박경수▶울산지방사 기술부장 손상국

◆기초과학연구원▶시냅스 뇌질환 연구단 부연구단장 정민환▶분자활성 촉매반응 〃 〃 백무현▶나노구조 물리 〃 〃 이효영

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT