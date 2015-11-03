[인사] 행정자치부 外

◆행정자치부<국·과장급 전보>◆정부청사관리소▶청사시설기획관 임호철▶서울청사관리소장 조소연▶방호안전전과장 조성배▶청사수급기획과장 황승진▶시설총괄과장 정효직▶시설지원과장 황동훈▶서울청사관리소 관리과장 이강옥▶〃 시설과장 오정호
◆국민안전처<과장급 전보>▶재난관리실 복구총괄과장 최명규▶세월호배상및보상지원단 파견 우성현▶대변인실 홍보담당관 전담직대 지만석
◆통계청<일반직고위공무원 임용>▶경인지방통계청장(책임운영기관장) 김남훈<과장급 전보>▶기획재정담당관 김현애▶경인청 조사지원과장 한희석
◆BBS 불교방송▶경영기획실장 강동훈▶편성제작국장 최윤희▶기술영상국장 겸 기술전략부장 권병훈▶포교문화국장 박시하▶법무감사팀장 이진영▶경영기획실 기획홍보부장 장수연▶〃 총무부장 안해성▶〃 마케팅부장 박치민▶편성제작국 TV제작부장 김형만▶〃 라디오편성부장 박주원▶〃 라디오제작부장 문태준▶보도국 정치외교부장 신두식▶〃 경제산업부장 김상진▶〃 사회부장 겸 디지털뉴스팀장 양창욱▶〃 문화부장 전경윤▶기술영상국 TV기술부장 백낙찬▶〃 라디오기술부장 진규삼▶포교문화국 전법후원부장 류재호▶〃 문화사업부장 안훈▶대구지방사 총무부장 배종식▶〃 기술부장 홍금표▶청주지방사 편성제작부장 김상준▶〃 기술부장 김동원▶춘천지방사 방송제작부장 박경수▶울산지방사 기술부장 손상국
◆기초과학연구원▶시냅스 뇌질환 연구단 부연구단장 정민환▶분자활성 촉매반응 〃 〃 백무현▶나노구조 물리 〃 〃 이효영