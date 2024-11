메르세데스-벤츠 코리아가 쿠페 모델인 The New C220 CDI 쿠페(가격 5700만원)와 The New C 63AMG 쿠페(9900만원·사진)를 출시했다. The new C 220 CDI 쿠페는 직렬 4기통 디젤 엔진(배기량 2143cc)에 자동 7단 변속기를 갖췄다. 최고 속도는 231㎞/h로 복합 연비는 15.2㎞/L다. 고성능 모델인 The new C 63AMG 쿠페는 AMG 6.3L V8 엔진이 탑재돼 최고 출력 457마력(6800rpm)과 최대 토크 61.2㎏.m(5000rpm)의 힘을 자랑한다.