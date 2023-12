골프 인사이드 관심

배우 마동석은 최근 인스타그램에 골프 묘기 동영상을 올렸다. 한 손으로 드라이버를 들고 쥐불놀이하듯 돌리다 공을 때리는데 볼은 놀랍게도 똑바로 멀리 날아갔다.

마동석은 야구 타격을 하듯 한 다리를 들었다가 디디면서 때리기도 했고, 정상적인 스윙도 했다. 공은 모두 똑바로 멀리 갔다.

마동석은 “난생 처음 쳐보는 골프. 이게 맞나? First swing at golf ever… Am I doing this right?”라고 썼다. 그의 SNS에는 “(세게 얻어맞은) 공 괜찮나요” “공이 무슨 죄가 있나요” 등 8000개 가까운 댓글이 달렸다.