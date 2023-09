‘기적의 비만약’ 위고비 열풍…한미약품 주가는 왜 뛰어?

[K-바이오 지도 by 머니랩]은 바이오의 시간이 오기 전, 함께 공부하자는 뜻에서 준비한 콘텐트입니다. 바이오 공부에서 빼놓으면 안 되는 핵심 키워드와 글로벌 트렌드를 짚어보고, 국내 기업의 연구개발(R&D) 현황까지 한눈에 정리했습니다. [K-바이오 지도 by 머니랩]은 이해진 임플바이오리서치 대표와 함께하는데요. 대형 자산운용사와 연기금에서 펀드를 운용했던 이 대표는 최근 바이오 전도사로 변신해 다양한 영역에서 활동하고 있습니다.

What’s your secret? You look so awesome, fit, ripped & healthy. Lifting weights? Eating healthy?”(당신 정말 멋져요. 탄탄하고, 균형 잡힌 몸이네요. 비결이 무엇인가요? 운동? 건강한 식습관?)